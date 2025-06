Sant’Arpino picchia la madre a pugni e la scaraventa al suolo per rubarle 40 euro | arrestato 32enne

A Sant'Arpino, un drammatico episodio di violenza familiare: un 32enne ha aggredito la madre per rubarle 40 euro. Questo crimine mette in luce un problema sempre più diffuso: la fragilità dei legami familiari in un contesto sociale complicato. La notizia solleva interrogativi su come la crisi economica possa spingere a gesti estremi. Un fatto che ci invita a riflettere sull'importanza di sostegno e prevenzione nelle famiglie in difficoltà.

Picchia la madre per rubare 40 euro alla madre. Un 32enne del casertano, già noto alle forze dell’ordine per la commissione di reati contro la persona, il patrimonio, e in materia di stupefacenti, è stato arrestato la notte scorsa dopo aver violentemente aggredito con pugni e spintoni la propria madre 67enne, al solo scopo di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sant’Arpino, picchia la madre a pugni e la scaraventa al suolo per rubarle 40 euro: arrestato 32enne

