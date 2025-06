Sanmichelese verso l' Eccellenza grazie a Sarnelli | Vianese in finale per la Serie D

La Sanmichelese si avvicina all'Eccellenza grazie al talentuoso Umberto Sarnelli, che guida la Vianese verso la finale degli spareggi nazionali. Un traguardo che non solo segnerebbe un momento storico per la formazione reggiana, ma offrirebbe anche nuove prospettive alla Sanmichelese. È il potere del calcio: un successo costruito insieme, dove ogni passo conta. Rimanete sintonizzati per scoprire se questo sogno diventerà realtà !

La Sanmichelese fa un piccolo passo verso l’Eccellenza grazie al grande ex Umberto Sarnelli. Il mister ha conquistato ieri con la sua Vianese la finale degli spareggi nazionali ed è a un solo gradino dalla Serie D, un salto che sarebbe storico per la formazione reggiana e che allo stesso tempo permetterebbe in automatico anche alla Sanmichelese si essere ripescata in Eccellenza. I sassolesi sono infatti al sesto posto della classifica dei ripescaggi e al momento i posti certi sono 3 più altri 2 che si liberano (l’ufficialità a luglio) con la fusione Fidentina-Borgo e la mancata iscrizione dello United Riccione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sanmichelese verso l'Eccellenza grazie a Sarnelli: Vianese in finale per la Serie D

