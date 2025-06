Sanitaservice Taranto | personale allo stremo la UIL FPL chiede nuove assunzioni

La situazione del personale sanitario a Taranto è critica e preoccupante. La UIL FPL lancia un appello urgente per nuove assunzioni, evidenziando turni massacranti e un'anzianità che pesa sugli operatori. In un contesto in cui la salute pubblica è al centro dell'attenzione post-pandemia, è fondamentale garantire un adeguato supporto ai lavoratori. Non possiamo permettere che chi si prende cura di noi sia lasciato solo. È tempo di agire!

Nei reparti degli ospedali tarantini si lavora ogni giorno in condizioni sempre più critiche. Turni prolungati, personale ridotto all'osso, età media alta e limitazioni fisiche diffuse. È questo il quadro che la UIL FPL di Taranto denuncia da mesi, senza che arrivino risposte concrete. Il Segretario Giovanni Maldarizzi rilancia l'allarme: servono subito nuove assunzioni per Sanitaservice Asl Taranto. La richiesta è indirizzata alla Giunta Regionale, affinché autorizzi il potenziamento dell'organico per garantire la continuità dei servizi e tutelare i lavoratori ormai allo stremo.

