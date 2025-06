Sanità Vincenzo Menna | Bene il ripristino dell’Ortopedia a Vasto ma servono soluzioni stabili

Il consigliere regionale Vincenzo Menna esprime soddisfazione per il ripristino dell'ortopedia all'ospedale "San Pio" di Vasto, un passo cruciale per la sanità locale. Ma l'entusiasmo non basta: servono soluzioni stabili e durature. In un contesto in cui la salute è sempre più al centro del dibattito pubblico, la capacità di garantire servizi essenziali è fondamentale per il benessere della comunità. La vera sfida inizia ora!

Il consigliere regionale Vincenzo Menna ha commentato favorevolmente la decisione della Asl di ripristinare l’operatività del reparto di Ortopedia dell’ospedale “San Pio” di Vasto: “Accogliamo con favore la decisione della Asl di ripristinare l’operatività del reparto di Ortopedia dell’ospedale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Sanità, Vincenzo Menna: “Bene il ripristino dell’Ortopedia a Vasto, ma servono soluzioni stabili”

