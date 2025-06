Sanità organico rinforzato Da Geriatria a Ostetricia Nomine e assunzioni

La sanità di Macerata si rinforza: nuove nomine e assunzioni per garantire servizi sempre più efficienti! Eleonora Gabrielli assume il ruolo di direttrice della Uosd di Malattie Infettive, un passo cruciale per colmare le carenze organiche in un settore in costante evoluzione. Questo trend di potenziamento del personale sanitario è fondamentale, non solo per rispondere alle esigenze locali, ma anche per affrontare le sfide future con competenza e professionalità.

Nuove nomine e assunzioni da parte del direttore dell'Ast di Macerata, Alessandro Marini, per cercare di colmare i buchi, sempre presenti, nell'organico della nostra sanità. Eleonora Gabrielli è la nuova direttrice della Unità operativa semplice dipartimentale (Uosd) di Malattie Infettive", struttura prevista nel nuovo Atto Aziendale quale articolazione interna al Dipartimento Medico. La scelta della direzione generale dell'Ast è frutto di un interpello tra tutti i dirigenti medici inquadrati nella disciplina di Malattie Infettive, dipendenti a tempo indeterminato, al quale hanno risposto in due: Eleonora Gabrielli e Chiara Valeriani.

