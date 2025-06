Sangue in piazza della Stazione colpito con un coccio di bottiglia Operato nella notte

Un episodio di violenza shocking scuote Prato: un 42enne senegalese ha colpito un connazionale con un coccio di bottiglia, lasciando la piazza della Stazione insanguinata. Questo tragico fatto si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle città italiane. Mentre la comunità è in allerta, le autorità devono affrontare una domanda cruciale: come prevenire simili atti di violenza? La risposta potrebbe essere più complessa del previsto.

Prato, 2 giugno 2025 – Violenza nella notte in piazza della Stazione a Prato. Un senegalese di 42 anni ha ferito con una bottiglia, dopo averla rotta, un connazionale di 32 anni, colpendolo all’altezza dell’orecchio. Dopo aver perso molto sangue, la vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico e poi suturato. Le telecamere e un testimone hanno consentito di ricostruire la dinamica del fatto. L’autore è stato arrestato e portato in carcere alla Dogaia. Sono in corso le indagini coordinate dalla Procura per ricostruire il movente; è emerso che l’aggressore aveva richiesto protezione internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sangue in piazza della Stazione, colpito con un coccio di bottiglia. Operato nella notte

