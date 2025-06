San Biagio continua il progetto per la prevenzione visiva nelle scuole dell’infanzia

San Biagio non si ferma! Il progetto di prevenzione visiva nelle scuole dell'infanzia continua a ottenere risultati straordinari, sensibilizzando i più piccoli sull'importanza della salute degli occhi. A maggio, sono stati effettuati screening visivi che possono cambiare il futuro dei nostri bambini. Investire nella loro vista significa investire nel loro apprendimento e nel loro benessere. La salute visiva è un trend che cresce: siamo tutti protagonisti!

