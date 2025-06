Samsung eliminerà gli account inattivi da 24 mesi a partire da luglio

A partire dal 31 luglio 2025, Samsung intraprenderà la decisiva azione di eliminare gli account inattivi da almeno 24 mesi. In un'epoca in cui la privacy e la sicurezza digitale sono al centro del dibattito, è fondamentale rimanere attivi per non perdere dati preziosi. Controlla il tuo account: potrebbe essere il momento di una rinfrescata digitale! Non lasciare che la tua storia online svanisca nel nulla.