Samb | De Angelis accelera per le riconferme Gennari verso la Pistoiese

La Samb si muove rapidamente per ricompattare la squadra in vista della nuova stagione, con il diesse De Angelis al lavoro per blindare i giocatori chiave. Mattia Gennari potrebbe però essere uno dei grandi addii: un cambiamento che potrebbe segnare una svolta fondamentale per il club. In un calcio sempre più competitivo, ogni decisione è cruciale. Riuscirà la Samb a mantenere il suo nucleo forte e ambizioso?

La Samb stringe i tempi per le riconferme. Il diesse Stefano De Angelis vuole arrivare alla quadra entro la prossima settimana. I casi più spinosi riguardano Mattia Gennari e Luca Guadalupi. Le strade tra il centrale difensivo di Città di Castello e la Samb sono destinate a dividersi. A meno di clamorosi colpi di scena Gennari nella prossima stagione agonistica non vestirà la maglia rossoblù. Con ogni probabilità firmerà con la Pistoiese un biennale. Il club toscano ha vinto la concorrenza di Ravenna e Treviso. Un lumicino di speranza c’è ancora per Luca Guadalupi. Il play maker pugliese è tentato dal restare alla Samb ma le sirene del Barletta che gli ha offerto un accordo estremamente importante sotto il profilo economico lo stanno tentando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samb: De Angelis accelera per le riconferme, Gennari verso la Pistoiese

