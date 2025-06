Salvato da un ictus in 9 minuti all’ospedale Cardarelli | l’83enne aveva una emiparesi in corso

Un 83enne dell'area flegrea è stato salvato in soli 9 minuti all'ospedale Cardarelli dopo un ictus, una corsa contro il tempo che mette in luce l'importanza della rapidità nei soccorsi. Questo episodio non solo racconta di una vita salvata, ma evidenzia anche il crescente impegno del sistema sanitario nel contrastare le malattie cerebrovascolari. È un chiaro segnale che la prevenzione e l'educazione possono fare la differenza!

Salvato un paziente di 83anni dell'area flegrea: era arrivato in ospedale con emiparesi e perdita del linguaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

