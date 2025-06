Salute | psicologi in provincia di Arezzo cresce la richiesta d' assistenza tra i giovani

Arezzo sta vivendo un boom nella richiesta di assistenza psicologica, soprattutto tra i giovani. Le dipendenze digitali preoccupano il 84% degli psicologi, mentre i videogiochi toccano il 72%. Questo fenomeno si inserisce in un contesto globale dove la salute mentale √® al centro del dibattito pubblico. √ą fondamentale riconoscere questi segnali per intervenire: i giovani meritano supporto e attenzione. La loro salute mentale √® il nostro futuro!

Arezzo, 2 giugno 2025 ‚ÄstLe dipendenze digitali, legate all'eccessivo uso di¬†internet e dei videogiochi, sono le principali fonti di preoccupazione¬†nella fascia degli adolescenti: sono rilevate, rispettivamente, dall'84%¬†e dal 72% dei professionisti intervistati. Tra i giovani adulti e gli adulti prevale l'uso di prodotti contenenti tabacco (lo¬†dichiara il 59% per entrambe le fasce d'et√†). Sette¬†psicologi su 10 riferiscono che i loro pazienti adulti utilizzano abitualmente psicofarmaci. La percentuale √® la medesima per¬†gli anziani. Nei giovani adulti della provincia di¬†Arezzo¬†l'utilizzo di psicofarmaci √® indicato dal 56% del campione (con elevato utilizzo¬†di farmaci antidepressivi); l a stessa percentuale di professionisti riporta l'uso negli adolescenti (tra i quali prevale l'utilizzo di stabilizzatori¬†dell'umore). 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Salute: psicologi, in provincia di Arezzo cresce la richiesta d'assistenza tra i giovani

Leggi anche Salute mentale, psicologi "in piazza" per colloqui gratis - In piazza, psicologi offrono colloqui gratuiti per sensibilizzare sull'importanza della salute mentale.

Cosa riportano altre fonti

Salute: psicologi, in provincia di Arezzo cresce la richiesta d'assistenza tra i giovani

Da lanazione.it: Nei giovani adulti della provincia di Arezzo l'utilizzo di psicofarmaci è indicato dal 56% del campione con elevato utilizzo di farmaci antidepressivi ...

Aumentano gli psicologi di base, la mappa delle sedi

toscanamedianews.it scrive: Attualmente il servizio di psicologia di base è attivo a San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo (presso la Casa della salute in via 3 Novembre 18), a Siena (alla Casa di comunità di ...

18 gli psicologi di base attivi in Toscana

Scrive nove.firenze.it: La sperimentazione è passata da sette a 20 sedi distribuite in tutte le province e i professionisti diventeranno 21 ...