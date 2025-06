Saltarelli al Mugello di nuovo tra i primi | si allunga la striscia di podi nel campionato italiano Production Bike

Simone Saltarelli conquista nuovamente il podio al Mugello, un traguardo che si riflette nell’ormai consolidato trend di successo degli sportivi italiani nel motorsport. Con un terzo e un quarto posto nella categoria Production Bike, il centauro senigalliese dimostra non solo talento, ma anche una costanza sorprendente. È proprio questa tenacia che alimenta la passione per le due ruote in Italia, rendendo ogni gara un evento da non perdere!

Il centauro senigalliese Simone Saltarelli centra ancora un podio nel campionato italiano velocità nella nuova categoria Production Bike. In sella all'Aprilia del Team Revo-M2, Saltarelli si è piazzato sul circuito del Mugello terzo in gara 1 e quarto in gara 2 tenendo saldo il terzo posto in.

