Salt Bae ci riprova | cacciato dalla festa del Psg dopo la finale

Salt Bae ci riprova e crea nuovamente scalpore! Dopo il controverso ingresso in campo per la finale della Coppa del Mondo, il noto ristoratore turco ha tentato di infiltrarsi nei festeggiamenti del PSG. Questo episodio mette in luce il crescente fenomeno delle celebrità che cercano visibilità in eventi sportivi di alto profilo. Ma sarà davvero solo voglia di notorietà? Non perdere i dettagli di questa insolita saga!

Salt Bae ci riprova. Dopo aver creato scandalo entrando in campo durante i festeggiamenti dell'Argentina per la conquista della Coppa del Mondo nel 2022, questa volta il ristoratore turco ha cercato di intrufolarsi nella festa del PSG dopo la vittoria della Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Salt Bae ci riprova: cacciato dalla festa del Psg dopo la finale

