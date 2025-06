Salpata dal porto di Catania la Freedom Flotilla diretta a Gaza | a bordo anche Greta Thunberg e l’attore Liam Cunningham

La Freedom Flotilla è finalmente salpata da Catania, e a bordo ci sono nomi di spicco come Greta Thunberg e Liam Cunningham. Questa audace missione si inserisce in un contesto globale di crescente attivismo per i diritti umani e la giustizia sociale. La presenza di Thunberg sottolinea l’importanza di collegare le lotte ambientali a quelle umane, rendendo ogni gesto un simbolo di speranza. Segui la loro avventura: potrebbe cambiare il corso della storia!

È salpata ieri, domenica 31 maggio, diretta a Gaza dal porticciolo catanese di San Giovanni Li Cuti la Madleen, imbarcazione di 18 metri con un equipaggio di 11 membri della ong Freedom Flotilla. A bordo anche l’attivista svedese Greta Thunberg, che prima di salpare ha parlato di “missione civile che vuole simbolicamente rompere l’assedio ” della Striscia. “Madleen – afferma l’organizzazione Freedom Flotilla – salpa per Gaza con quanti aiuti salvavita riesce a portare, tra cui latte in polvere, forniture mediche e altro ancora. Parte dalle acque territoriali europee navigando interamente attraverso acque internazionali verso le acque palestinesi al largo di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salpata dal porto di Catania la Freedom Flotilla diretta a Gaza: a bordo anche Greta Thunberg e l’attore Liam Cunningham

