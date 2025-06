Salerno è giallo sulla morte di un undicenne sotto la doccia Lo hanno trovato i genitori

Una tragedia ha colpito Montecorvino Pugliano: un undicenne è stato trovato senza vita sotto la doccia. I genitori, sconvolti, non riescono a darsi pace. Questo drammatico evento solleva interrogativi sulla sicurezza domestica e l'importanza di monitorare i segnali di disagio nei giovani. Con l'autopsia in arrivo, la comunità attende risposte, mentre il tema della salute mentale torna prepotentemente alla ribalta. Un richiamo a riflettere su ciò che può celarsi dietro a

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di un 11enne, trovato senza vita ieri sera nella sua abitazione di Montecorvino Pugliano, nel Salernitano. Il giovane è stato trovato riverso nella doccia da un familiare. Sono intervenuti i carabinieri. La Procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte. Secondo una primissima ricostruzione si sarebbe trattato di un malore ma. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Salerno, è giallo sulla morte di un undicenne sotto la doccia. Lo hanno trovato i genitori

