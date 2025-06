Salento tragico incidente | moto contro auto Morto 60enne grave la moglie

Un tragico incidente scuote il Salento, dove la vita di un 60enne è stata spezzata in un violento scontro tra moto e auto. La moglie, gravemente ferita, è in codice rosso. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale in una regione che meriterebbe di vedere valorizzato il suo straordinario patrimonio, anziché essere segnata da sangue e tragedie. È ora di un cambio di rotta!

Ancora sangue sulle strade del Salento. Ennesimo incidente mortale. Lo scontro tra un'auto e una moto è costato la vita al 60enne F.F. di Pisignano. In codice rosso ricoverata in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, tragico incidente: moto contro auto. Morto 60enne, grave la moglie

