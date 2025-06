Salento | donna picchiata in diretta social network un conoscente chiama la polizia Denunciato il compagno Sabato sera

Un sabato sera da incubo in Salento: una donna picchiata in diretta sui social ha suscitato l'attenzione di un conoscente, che ha allertato la polizia. In un'epoca in cui i social network sono strumenti di connessione, il coraggio di un cittadino ha fatto la differenza. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante vigilare e intervenire quando si assiste a violenze. Non restiamo spettatori: la solidarietà può salvare vite.

Un uomo ha riconosciuto, in quella diretta su tiktok, una sua cliente. Ha chiamato la polizia perché quella donna, nel video in diretta, veniva picchiata. Gli agenti, dopo le ricerche per risalire all’emissione del video, hanno bussato alla porta del compagno della donna, a Galatone. Mentre bussavano, stando all’accusa, hanno sentito dire all’uomo che avrebbe ucciso la compagna, proprio per l’allarme lanciato ai poliziotti. Quindi gli agenti hanno forzato l’ingresso dell’abitazione ed hanno bloccato l’uomo. La giovane donna, affetta da disturbo mentale e non autosufficiente in alcune funzioni, è stata trasportata all’ospedale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Salento: donna picchiata in diretta social network, un conoscente chiama la polizia. Denunciato il compagno Sabato sera

Leggi anche Salento, spara alla moglie e poi si uccide. La donna è grave, trovata una lettera - Nel tragico episodio avvenuto a Otranto, un uomo ha sparato alla moglie prima di togliersi la vita. Il dramma si è consumato in Via Monsignor Gaetano Pollio, dove la donna è stata trovata in gravi condizioni.

Se ne parla anche su altri siti

Salento: donna picchiata in diretta social network, un conoscente chiama la polizia. Denunciato il compagno; Salento, assiste su Tik Tok all'aggressione di una donna. Chiama la polizia e la salva dal compagno; Salento, uomo picchia la compagna in diretta su Tiktok: un conoscente chiama la polizia. Denunciato; Salento uomo picchia la compagna in diretta su Tiktok | un conoscente chiama la polizia Denunciato. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Salento: donna picchiata in diretta social network, un conoscente chiama la polizia. Denunciato il compagno Sabato sera

Si legge su noinotizie.it: Un uomo ha riconosciuto, in quella diretta su tiktok, una sua cliente. Ha chiamato la polizia perché quella donna, nel video in diretta, veniva picchiata. Gli agenti, dopo le ricerche per risalire all ...

Salento, uomo picchia la compagna in diretta su Tiktok: un conoscente chiama la polizia. Denunciato

Secondo informazione.it: E' successo a Galatone, in provincia di Lecce. La denuncia dopo il video in diretta delle percosse: la donna ha attivato la… Leggi ...

Lecce, guarda diretta su TikTok e vede donna picchiata: utente avverte la polizia e la salva

Riporta fanpage.it: L’episodio a Galatone, in provincia di Lecce. Fortunatamente la scena è stata notata su Tiktok da un utente che era anche conoscente della donna e che ...