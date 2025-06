Salento 77 anni di Repubblica democratica ma oggi la Repubblica ne compie 79 | la gaffe sui manifesti

Un errore che fa sorridere e riflettere: i manifesti di Taurisano festeggiano i 79 anni della Repubblica, ma la verità è che oggi ne celebriamo 77. Nonostante la gaffe, l’entusiasmo per questa ricorrenza resta alto, ricordando l’importanza della democrazia e della partecipazione. In un’epoca in cui ci si interroga sul futuro delle istituzioni, le celebrazioni locali possono diventare un momento di riscoperta e unione.

Festa della Repubblica con due anni di ritardo a Taurisano, in provincia di Lecce. Nei manifesti fatti affiggere dal Comune per ricordare la ricorrenza del 2 Giugno, la Repubblica Italiana compie. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, «77 anni di Repubblica democratica», ma oggi la Repubblica ne compie 79: la gaffe sui manifesti

