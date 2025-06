Sale la febbre Champions Monaco di Baviera si tinge di nerazzurro

La Champions League accende gli animi e Monaco di Baviera si trasforma nel cuore pulsante dei tifosi interisti! Con canti, slogan e fumogeni, l'atmosfera è elettrica. Questo raduno non è solo una celebrazione, ma anche un segnale forte di unità e passione, riflettendo un trend sempre crescente tra i supporter: il tifo come forma d'arte e manifestazione culturale. Un momento che resterà nel cuore di ogni nerazzurro!

Canti, slogan, fumogeni dei tifosi interisti a a Marienplatz Milano, 31 mag. (askanews) – Canti, slogan, fumogeni. Monaco di Baviera si tinge di nerazzurro. In vista della finale di Champions League con il Psg e in attesa di entrare all'Allianz Stadium i tifosi dell'Inter si sono radunati questa mattina tardi a Marienplatz a Monaco, per creare l'atmosfera necessaria in vista del match della vita.

