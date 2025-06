SALE IN CATTEDRA! Lorenzo Musetti argina il vulcano Rune e lo piega con una classe sublime | è ai quarti del Roland Garros!

Lorenzo Musetti scrive la sua storia al Roland Garros, piegando il talento esplosivo di Holger Rune con una performance da applausi. Con questo trionfo, si avvera un sogno: i quarti di finale del torneo più prestigioso sulla terra rossa. Musetti non è solo un talento in ascesa, ma rappresenta anche la rinascita del tennis italiano, pronto a conquistare il mondo. Non perdere di vista questo giovane fenomeno: il meglio deve ancora venire!

Un eccezionale Lorenzo Musetti si qualifica per la prima volta in carriera ai quarti di finale del Roland Garros. Doveva essere la prova della verità quella contro Holger Rune ed il toscana ha superato l’esame a pieni voti, superando il danese in quattro set con il punteggio di 7-5 3-6 6-1 6-2 dopo tre ore e ventuno minuti di gioco. Continua dunque il cammino parigino del numero sette del mondo, che adesso avrà certamente una grande occasione di spingersi ulteriormente avanti nel torneo, visto che partirà favorito contro l’americano Frances Tiafoe. L’obiettivo è quello di arrivare in semifinale, dove probabilmente ad attenderlo ci sarà Carlos Alcaraz, in una fantastica rivincita della sfida degli Internazionali d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - SALE IN CATTEDRA! Lorenzo Musetti argina il vulcano Rune e lo piega con una classe sublime: è ai quarti del Roland Garros!

Leggi anche Festival Economia di Trento, la Mozzarella di Bufala Campana sale in cattedra - Al Festival dell’Economia di Trento, il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop anima un ricco programma di laboratori, talk e degustazioni.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Un Lorenzo Musetti d’autore avanza nei quarti di finale del Roland Garros: sconfitto Rune

Riporta tennisitaliano.it: Dopo la maratona giocata e persa lo scorso anno contro Djokovic fino a notte fonda, questa volta è Lorenzo a trionfare al termine di un match combattuto dove ha mostrato tutto il suo valore Lorenzo Mu ...

Musetti diretta Roland Garros: segui la partita con Navone di oggi

Scrive msn.com: Ottimo momento per l'azzurro, che sfida l'argentino al terzo turno per conquistare un posto agli ottavi di finale: aggiornamenti in tempo reale ...

LIVE Musetti-Navone 4-6, 6-4, 6-3, 6-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro rimonta l’argentino e vola agli ottavi

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-STARODUBTSEVA (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI GIGANTE-SHELTON (3° MATCH ...