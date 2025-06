SAFE strumento finanziario della UE o preparazione alla guerra contro la Russia?

Il 27 maggio segna una data cruciale per l'Europa: il Consiglio UE lancia il SAFE, un'iniziativa che potrebbe trasformare il continente in un attore autonomo nella difesa. Mentre le tensioni con la Russia aumentano, questa mossa rappresenta non solo un passo verso la sicurezza, ma anche un cambio di paradigma nella geopolitica europea. La vera domanda è: siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo della nostra storia militare?

Il 27 maggio il Consiglio UE ha fissato un'iniziativa fondamentale per la politica guerrafondaia già intrapresa da Bruxelles. È il SAFE o "strumento di azione per la sicurezza dell'Europa", che determinerà la capacità di riarmo dell'Europa senza più la necessità di affidarsi all'ombrello difensivo fornito dagli USA. La presidente della Commissione von der Leyen ha parlato di "misure eccezionali per tempi eccezionali" e ha lo elogiato come pilastro del piano ReArm. SAFE. Il Consiglio dell'Unione Europea ha dato l'approvazione al SAFE ( Security Action for Europe ), strumento finanziario il suo scopo finale, come dichiarato dal Consiglio stesso, è rafforzare la "prontezza complessiva alla difesa dell'UE".

