Sabatini | L’Inter avrebbe dovuto smettere PSG migliore ma non c’era un piano b Sostituto Inzaghi? C’è un nome migliore di Fabregas

Sandro Sabatini offre un'analisi provocatoria sulla sconfitta dell'Inter in finale di Champions League. Secondo lui, la squadra non aveva un piano B e la presenza di Inzaghi sulla panchina è ora sotto esame. Ma chi potrebbe essere il sostituto ideale? Fabregas potrebbe non essere l’unica scelta a disposizione. In un calcio che richiede sempre più strategie vincenti, la gestione post-sconfitta diventa cruciale. Riuscirà l'Inter a risollevarsi?

Le parole di Sandro Sabatini, noto giornalista, sulla netta sconfitta dell’Inter di Inzaghi in finale di Champions League. I dettagli. Sandro Sabatini ha analizzato a Radio Sportiva la sconfitta dell’ Inter in finale di Champions League e il futuro di Simone Inzaghi. FINALE CHAMPIONS – « Se il PSG è più bravo a giocare a calcio, allora bisogna smettere di giocare a calcio: bisogna fare qualcos’altro. L’Inter faceva la costruzione dal basso, Sommer nel primo tempo ha toccato più palloni di Calhanoglu. Ma era evidente che questo non portava a nulla, avrebbe dovuto smettere di giocare e spostare Thuram sull’ala sinistra, buttando il pallone sulla sua testa: una spizzata e magari guadagni campo e metri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabatini: «L’Inter avrebbe dovuto smettere. PSG migliore, ma non c’era un piano b. Sostituto Inzaghi? C’è un nome migliore di Fabregas»

Leggi anche Sabatini su Inter-Lazio e Parma-Napoli: «Partite senz’appello!» - Walter Sabatini, in collegamento su Kiss Kiss Napoli, esprime la sua opinione sulle cruciali sfide di campionato: Inter-Lazio e Parma-Napoli.

Se ne parla anche su altri siti

Sabatini: «Inter, serviva smettere di giocare. Inzaghi? Non succederà!»

Scrive inter-news.it: Dal no di Acerbi alla convocazioni di Spalletti alla prestazione dell'Inter contro il PSG, fino al possibile addio di Inzaghi: Sabatini esprime il proprio - Leggi su Inter-News ...

L’Inter si finanzia con gli addii: tesoretto da 60 MILIONI

Lo riporta passioneinter.com: Il calciomecato, infatti, dovrebbe vedere il club molto attivo in entrata, ma non sono da escludere alcune cessioni in grado di finanziare ulteriormente la campagna acquisti. Secondo La Gazzetta dello ...

Sabatini: “Inter, occhio a cosa succede. Si vedrà di che pasta sono fatti Marotta e Oaktree”

Scrive fcinter1908.it: Sul YouTube all'indomani della catastrofica sconfitta in finale di Champions League, Sandro Sabatini ha fatto il punto in casa Inter ...