Sabatini | Inter serviva smettere di giocare Inzaghi? Non succederà!

In un clima di incertezze e cambiamenti, Sandro Sabatini alza la voce su Radio Sportiva, toccando argomenti scottanti per i tifosi nerazzurri. Dalla convocazione respinta di Acerbi al futuro di Inzaghi, il mondo Inter è un turbine di emozioni. Ma c'è un punto chiave: il rischio di destabilizzazione in una squadra che ha bisogno di unità per affrontare le sfide europee. Scopri perché questa fase potrebbe segnare un turning point cruciale!

Dal no di Acerbi alla convocazioni di Spalletti alla prestazione dell'Inter contro il PSG, fino al possibile addio di Inzaghi: Sabatini esprime il proprio punto di vista intorno ai vari temi legati al mondo nerazzurro. CONVOCAZIONE RESPINTA – Sandro Sabatini, intervenuto su Radio Sportiva, dichiara su uno dei temi più caldi del giorno: « Acerbi? Secondo me c'è qualcosa di non detto che risale a un anno, al caso Juan Jesus. Per motivi di opportunità Spalletti non lo chiamo, e non lo fece neanche dopo l'Europeo. Io non sto dalla parte di nessuno dei due, però per una questione di correttezza penso che Acerbi non avrebbe dovuto rifiutare la convocazione cinque minuti prima, ma lo avrebbe dovuto fare quando ha ricevuto il primo messaggio ».

Cosa riportano altre fonti

