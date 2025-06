Sabatini | Alisson un uomo meraviglioso Gerson era disprezzato ma ora sta dimostrando le qualità

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, celebra il talento brasiliano Alisson, ora una leggenda tra i pali con il Liverpool. Ma non è solo lui a riscrivere la storia: Gerson, inizialmente sottovalutato, sta mostrando il suo valore in Europa. Questo è il segno di un trend interessante: i talenti brasiliani, dopo un periodo di adattamento, riescono spesso a brillare nei campionati più competitivi. Una riflessione sul potere del tempo e delle seconde chance nel calcio!

Nel corso della sua vita da direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini ha avuto modo di avere a che fare con tanti giocatori brasiliani, che dopo il loro addio dalla Capitale hanno avuto carriere importanti. Tra questi c’è senza ombra di dubbio Alisson, diventato tra i migliori portieri al mondo con il Liverpool, con Sabatini che ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Gianluca Di Marzio. Queste le sue parole: “Non partì titolare in giallorosso. Venendo dal Brasile doveva acquisire un po’ di tecnica europea. E poi davanti a lui c’era Szczesny. Il brasiliano si innervosì ma gli dissi che avrebbe giocato le coppe. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Sabatini: “Alisson un uomo meraviglioso, Gerson era disprezzato ma ora sta dimostrando le qualità”

