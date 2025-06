Sabalenka non ci sta scatta la nuova polemica | Non capisco perché non gioco sul campo principale

Aryna Sabalenka, la tennista numero uno al mondo, accende la polemica al Roland Garros: "Non capisco perché non gioco sul campo principale." Nonostante sia imbattuta e in corsa per il titolo, le sue parole mettono in luce un tema caldo del tennis moderno: l'equità nei tornei. Le star dello sport meritano visibilità e supporto. Riuscirà a conquistare anche il cuore degli spettatori? La sfida è aperta!

Aryna Sabalenka, tennista numero uno al mondo, continua a far parlare di sé. L’ultima è una chiara polemica con gli organizzatori del Roland Garros, nonostante abbia raggiunto i quarti di finale del torneo parigino. Fin qui non ha perso nemmeno un set, ma comunque ci sono state alcune insidie. Ne ha parlato dopo aver sconfitto Amanda Anisimova. Queste le dichiarazioni rilasciate alla stampa presente e riportate dal Corriere dello Sport. Sabalenka polemica al Roland Garros: «Perché non gioco sul Chatrier?». «Sono felice della vittoria e del fatto che sia arrivata in due set. Il mio gioco è migliorato molto in vista di questo torneo e sono convinta di poter fare bene anche sulla terra battuta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sabalenka non ci sta, scatta la nuova polemica: «Non capisco perché non gioco sul campo principale»

Cosa riportano altre fonti

Sabalenka non ci sta, scatta la nuova polemica: «Non capisco perché non gioco sul campo principale»

ilnapolista.it scrive: Aryna Sabalenka polemica con gli organizzatori del Grande Slam: vuole giocare solo sul campo principale e non sul Lenglen. Ecco le sue parole ...

Sabalenka, il nuovo fidanzato dopo il suicidio dell'ex: Georgios Frangulis, chi è

Come scrive corriere.it: Da quando si è imposta nel panorama del tennis mondiale, la vita privata di Aryna Sabalenka è sempre stata pubblica ... sotto i riflettori per qualche scatto con l'imprenditore Georgios Frangulis.

Keys spodesta Sabalenka, è lei la nuova regina di Melbourne

Segnala rsi.ch: Niente tris per Aryna Sabalenka: la numero uno al mondo e campionessa in carica degli Australian Open è stata sconfitta nell’ultimo atto di Melbourne da Madison Keys (WTA 14) con il punteggio ...