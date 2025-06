Saar ' attacco in Colorado alimentato dai media'

L’attacco in Colorado riaccende l'attenzione sul crescente antisemitismo nel mondo, un fenomeno che trova terreno fertile anche attraverso la disinformazione mediatica. Gideon Saar, ministro degli Esteri israeliano, sottolinea come le parole possano trasformarsi in violenza. È fondamentale riflettere su come il linguaggio e le narrazioni pubbliche influenzino le menti e i cuori, e chiudere la porta all'odio diventa una responsabilità collettiva. Unisciti alla discussione!

"Scioccato dal terribile attacco terroristico antisemita contro gli ebrei a Boulder, in Colorado": lo scrive su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar. "Questo è puro antisemitismo, alimentato dalle calunnie diffuse dai media", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Saar, 'attacco in Colorado alimentato dai media'

