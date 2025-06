RVD sui tagli di R-Truth e Carlito | Mi viene da ridere quando i wrestler si sorprendono

Rob Van Dam ha messo in luce una verità scomoda: nel wrestling, le sorprese non dovrebbero esistere. Con l'uscita di R-Truth e Carlito, molti fan si sono stupiti, ma RVD sa che il business è spietato. La sua opinione è un invito a riflettere su un trend crescente: la precarietà dei contratti nel mondo del wrestling. Se i veterani la prendono con filosofia, perché i nuovi non dovrebbero? La realtà è chiara: adattarsi o restare indietro

Rob Van Dam ha espresso la sua opinione sui recenti tagli di R-Truth e Carlito, offrendo una prospettiva da veterano che contrasta con lo shock generale del mondo del wrestling. Durante il podcast 1 of a Kind, RVD ha rivelato di non essere minimamente sorpreso dalle decisioni della WWE. La critica ai wrestler "sempre sorpresi". RVD ha espresso perplessità per la reazione di molti wrestler ai licenziamenti in generale: "Non dirò che sono scioccato. Io non mi sciocco mai. Ogni volta che licenziano qualcuno e i titoli dicono 'i talenti WWE sono scioccati', mi viene sempre da ridere un po' perché è buffo.

