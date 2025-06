Russia | bimbi ucraini salvatinon rapiti

La questione dei bambini ucraini, secondo Mosca, si complica ulteriormente con la recente comunicazione di Kiev su 339 minori da riportare a casa. Mentre la Russia continua a negare le accuse di deportazione illegale, il mondo guarda con crescente angoscia. La situazione mette in luce il dramma umanitario che accompagna conflitti come questo: ogni vita conta, ogni storia merita attenzione. Riusciremo a vedere il futuro di questi bimbi al di là delle barriere politiche?

18.55 Mosca sostiene di aver ricevuto da Kiev una lista di "339 nomi" di minori da riportare in Ucraina.La Russia respinge le accuse di "deportazione illegale di bambini": per questo,2 anni fa, la Corte penale internazionale emise un mandato d'arresto nei confronti di Putin. "Questi bambini non sono stati rapiti da nessuno. Non c'è un solo bambino rapito, ma salvati dai nostri soldati a costo della loro vita. Stiamo cercando i genitori, che se si presentano li riportiamo indietro". Così il capo del team russo ai colloqui di Istanbul. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche Zelensky: “Prima telefonata con Leone XIV, l’ho invitato a Kiev. Abbiamo parlato dei bimbi deportati in Russia” - ...recentemente condiviso la sua esperienza di dialogo con Papa Leone XIV, sottolineando l'importanza di un sostegno spirituale e morale in un momento di grande difficoltà per l'Ucraina.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina e Russia concludono il secondo round di colloqui: nuovo scambio di prigionieri in arrivo

Riporta msn.com: Terminati i nuovi colloqui di pace a Istanbul tra Russia e Ucraina. Kiev annuncia un imminente scambio di prigionieri, tra cui giovani e feriti gravi. Consegnata a Mosca anche la lista dei bambini dep ...

Ucraina: il crimine dei bambini deportati

Secondo corriere.it: La guerra in Ucraina ha causato non solo morte e distruzione, ma anche la deportazione di oltre 20.000 bambini in Russia. Restituire questi bambini alle loro famiglie è una priorità umanitaria e dovre ...

Ucraina: ventimila bambini rapiti e contesi

agoravox.it scrive: Dall'inizio del conflitto in Ucraina ci sono ventimila bambini che si trovavano in Ucraina che sono stati trasferiti negli orfanotrofi russi per essere adottati e per farne dei russi a tutti (...) ...