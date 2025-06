Russia-Ucraina scambio di prigionieri e mini-tregua | come sono andati i nuovi colloqui

L'ultima tornata di colloqui tra Russia e Ucraina a Istanbul segna un passo significativo verso una mini tregua e lo scambio di prigionieri, rispondendo a una crescente domanda di pace in un contesto globale teso. Questo incontro, pur non conclusosi con un accordo definitivo, rivela un'apertura al dialogo che potrebbe influenzare le dinamiche geopolitiche future. In un momento in cui la società è affamata di buone notizie, ogni progresso conta.

"Incontro terminato. Non si è concluso negativamente", un portavoce del ministero degli Esteri turco lo ha detto al termine dei colloqui, durati circa un'ora e dieci minuti, tra la delegazione russa e quella ucraina a Istanbul. Secondo il primo vice ministro degli Esteri ucraino Sergei Kyslytsia, invece, la Russia durante questo nuovo round di colloqui avrebbe respinto l'offerta di Kiev di un "cessate il fuoco incondizionato". "La parte russa ha continuato a respingere la proposta di un cessate il fuoco incondizionato", ha dichiarato in conferenza stampa. Un'intesa, però, è stata raggiunta sugli ostaggi, come spiegato dal capo della delegazione ucraina a Istanbul Rustem Umerov al termine dei colloqui.

Leggi anche Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

