Russia propone cessate il fuoco e scambio prigionieri con l' Ucraina

La Russia ha lanciato una proposta di cessate il fuoco per 2-3 giorni con l'Ucraina, aprendo una breccia in un conflitto che dura da anni. Questo gesto, se accolto, potrebbe segnare un cambiamento significativo nei negoziati di pace. L'annuncio include anche uno scambio di prigionieri, un tema sempre più centrale nei conflitti moderni. Sarebbe questa la chiave per un dialogo duraturo? La speranza è che si passi dalle parole ai fatti.

La Russia ha proposto all' Ucraina un cessate il fuoco di due o tre giorni lungo certi settori del fronte. Lo ha annunciato il capo della delegazione di Mosca ai negoziati di Istanbul, Vladimir Medinsky, aggiungendo che le parti hanno anche deciso un nuovo scambio di tutti i prigionieri seriamente feriti o malati e di quelli sotto i 25 anni di età . Lo riferisce Ria Novosti. La Russia, inoltre, consegnerà la settimana prossima le salme di 6.000 soldati ucraini caduti.

Leggi anche Zelensky propone trilaterale con Trump e Putin, Berlino discute sanzioni e droni in Russia - Volodymyr Zelensky ha proposto un incontro trilaterale con Donald Trump e Vladimir Putin, suggerendo che un confronto diretto possa accelerare i progressi verso una risoluzione pacifica.

