rugby parabiago sfiora la promozione in serie a elite biella trionfa nel finale

Il Rugby Parabiago ha vissuto un finale da cardiopalma, sfiorando la promozione in Serie A Elite a soli due minuti dal fischio finale. Una beffa che mette in luce la bellezza e l'imprevedibilità dello sport. Mentre Biella festeggia una vittoria incredibile, il Parabiago può trarre forza da questa esperienza per ripartire. In un contesto di crescente passione per il rugby in Italia, ogni partita è una lezione di resilienza. Rimanete sintonizzati, la prossima stagione potrebbe

In ogni sport la beffa più atroce arriva quando tutto ormai sembra fatto. Il Rugby Parabiago vede sfumare la promozione in Serie A Elite a soli due minuti dal termine della finale promozione di Serie A. A volare nella massima categoria della palla ovale italiana maschile è Biella, che nonostante uno svantaggio di 0-14 dopo venti minuti di gioco ribalta il match e chiude con un palpitante 19-17 sul campo neutro di Piacenza. Decisiva la meta al 78' di Nastaro su assist di Price, Mvp assoluto della gara con due mete e due calci vincenti messi a referto. Ai lombardi invece non bastano le mete di Cornejo e Paz, i calci di Silva Soria e un dominio di oltre 55'.

