Rugby alla scoperta di Pablo Dimcheff | il nuovo tallonatore dell’Italia di origini argentine

Il rugby italiano si prepara a scrivere una nuova pagina con Pablo Dimcheff, il tallonatore argentino pronto a sorprendere il mondo. La sua convocazione per il tour estivo contro Sudafrica e Namibia segna un momento di rinascita per gli azzurri, in cerca di freschezza e innovazione. Avere un giocatore dalle radici argentine potrebbe rivelarsi la chiave per affrontare le sfide più ardue. Sarà lui il nuovo simbolo del cambiamento? Non resta che aspettare!

L’Italia si prepara al tour che la porterà quest’estate a sfidare per due volte il Sudafrica campione del mondo e la Namibia. E nei giorni scorsi Gonzalo Quesada ha annunciato i convocati per il tour estivo degli azzurri e nella lista ha sorpreso trovare il nome di Pablo Dimcheff, ai più un nome sconosciuto. Mai convocato in precedenza, neanche per un raduno, chi è il tallonatore di origini argentine? Pablo Dimcheff è nato il 1º luglio 1999 a Buenos Aires, e come detto ricopre il ruolo di tallonatore per i francesi del Colomiers Rugby. Dimcheff ha iniziato la sua formazione rugbistica nel Club Pucará in Argentina nel 2016, mentre nel 2019, si è unito alla franchigia argentina dei Jaguares, partecipando alla Currie Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, alla scoperta di Pablo Dimcheff: il nuovo tallonatore dell’Italia di origini argentine

