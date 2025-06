Rugani Juventus parte la missione Mondiale | negli Stati Uniti per convincere i bianconeri ma il futuro è ancora incerto Tutti gli scenari

Rugani torna a casa, ma la sua avventura è solo all’inizio. Mentre la Juve si prepara a una stagione cruciale, il difensore parte per gli Stati Uniti con l'obiettivo di dimostrare il proprio valore. In un calcio sempre più globalizzato, la sua missione potrebbe influenzare non solo il suo futuro, ma anche quello della squadra. Quale sarà il destino di Rugani? La suspense cresce e le possibilità sono molteplici!

. Tra i calciatori di proprietà della Juventus che rientreranno alla base dopo una stagione in prestito lontano da Torino c’è anche Daniele Rugani, che si è visto sfilare il titolo olandese proprio sul più bello con il suo Ajax. Ora il difensore è tornato in Italia e punta a giocarsi la permanenza nella Juve che verrà. Il tutto nonostante ci sia un contratto in scadenza nel 2026: quella alle porte potrebbe essere dunque la sua ultima stagione in bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani Juventus, parte la missione Mondiale: negli Stati Uniti per convincere i bianconeri, ma il futuro è ancora incerto. Tutti gli scenari

