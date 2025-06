Rugani Juve il difensore torna subito a disposizione alla ripresa degli allenamenti | mentre Kostic… Le novità dalla Continassa

Rugani è tornato e la Juventus si prepara a una nuova sfida! Con il difensore nuovamente in campo, la squadra può contare su un elemento chiave per affrontare il Mondiale per Club. Ma non è solo un ritorno: il suo incontro con Igor Tudor segna l'inizio di una nuova era. In un momento in cui la Juve cerca di ritrovare slancio e solidità, la sua presenza potrebbe fare la differenza. L'attesa cresce!

Rugani Juve, il difensore torna subito a disposizione per la ripresa degli allenamenti: le ultimissime. Daniele Rugani è subito tornato a disposizione della Juve e ha incontrato per la prima volta Igor Tudor. Il difensore, rientrato dal prestito all’Ajax, ha iniziato la preparazione verso il Mondiale per Club con il resto della squadra. Per quanto riguarda gli altri calciatori in prestito, invece, ci sono Kostic e Fancundo Gonzalez. Il primo tornerà ad allenarsi nei prossimi giorni in vista della competizione in America. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani Juve, il difensore torna subito a disposizione alla ripresa degli allenamenti: mentre Kostic… Le novità dalla Continassa

Leggi anche Rugani Juve, l’agente esce allo scoperto sul futuro del difensore: «Oggi posso dire questo». L’annuncio - L'agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha finalmente fatto chiarezza sul futuro del difensore, attualmente in prestito all'Ajax.

