Ruben Lamberti muore a 11 anni mentre fa la doccia | il corpo del bambino trovato dalla famiglia inutili i soccorsi

Una tragedia ha colpito Montecorvino Pugliano: Ruben Lamberti, un bambino di soli 11 anni, è stato trovato senza vita mentre faceva la doccia. Questo dramma ci ricorda l'importanza di monitorare la sicurezza domestica, specialmente per i più giovani. La tragica scomparsa di Ruben ci invita a riflettere su quanto sia fragile la vita e sulla necessità di creare ambienti protetti per i nostri bambini. Una chiamata a essere sempre vigili e attenti.

Un bambino di 11 anni, Ruben Lamberti, è stato trovato senza vita mentre faceva la doccia nella sua abitazione a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, nella tarda serata del 1°. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ruben Lamberti muore a 11 anni mentre fa la doccia: il corpo del bambino trovato dalla famiglia, inutili i soccorsi

Cosa riportano altre fonti

Ruben Lamberti muore a 11 anni mentre fa la doccia: il corpo del bambino trovato dalla famiglia, inutili i soccorsi

Secondo msn.com: Un bambino di 11 anni, Ruben Lamberti, è stato trovato senza vita mentre faceva la doccia nella sua abitazione a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, nella tarda serata del ...

Tragedia in Salernu, un zitellu di 11 anni more in a doccia: hè stata urdinata l'autopsia

Riporta notizie.it: Tragedia in provincia di Salerno, dove un bambino di 11 anni è morto mentre si faceva la doccia. Il corpo senza vita è stato trovato dai genitori. Disposta l’autopsia. Salerno, bimbo di 11 anni muore ...

Trovato morto sotto la doccia a 11 anni: Ruben Lamberti colpito da un malore, disposta l'autopsia a Montecorvino Pugliano

Da msn.com: Un bambino di 11 anni, Ruben Lamberti, è stato trovato senza vita mentre faceva la doccia nella sua abitazione a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, nella tarda serata del ...