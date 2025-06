Ruben Lamberti danza nel cielo | malore e morte a 11 anni nella doccia a Montecorvino Pugliano

Una tranquilla serata di giugno si è trasformata in un dramma per la famiglia di Ruben Lamberti, che a soli 11 anni è stato trovato senza vita nella doccia di casa. Questo tragico evento riporta l’attenzione su quanto sia fragile la vita dei più giovani, spesso colpiti da malori improvvisi. In un'epoca in cui la salute mentale e fisica è fondamentale, la sua storia ci invita a riflettere sull'importanza di ascoltare e proteggere i nostri bambini.

La tragica scoperta di Ruben. Una tranquilla serata di inizio giugno si è trasformata in un incubo per una famiglia di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Ruben Lamberti, un bambino di appena 11 anni, è stato trovato senza vita nella doccia della sua abitazione. A scoprire il corpo esanime del piccolo sono stati i suoi genitori, insospettiti dal lungo tempo che il figlio stava trascorrendo in bagno. Il dramma si è consumato nella tarda serata del 1° giugno. Ruben aveva trascorso il pomeriggio in modo del tutto normale: una passeggiata in bicicletta nei campi vicini, un rientro sereno a casa e poi la decisione di fare una doccia prima di cena.

Leggi anche Ruben Lamberti muore a 11 anni mentre fa la doccia: il corpo del bambino trovato dalla famiglia, inutili i soccorsi - Una tragedia ha colpito Montecorvino Pugliano: Ruben Lamberti, un bambino di soli 11 anni, è stato trovato senza vita mentre faceva la doccia.

