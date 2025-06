Rubavano vestiti al centro Campania di Marcianise e li rivendevano online | arrestati zia e nipote

Un'operazione che mette in luce il lato oscuro dell'e-commerce: zia e nipote, arrestate per furto di abbigliamento al Centro Campania di Marcianise, hanno approfittato della crescente domanda online. Questo episodio non è isolato, ma parte di un trend più ampio di furti legati al commercio digitale. L'ascesa del second-hand online sta attirando anche chi, purtroppo, sceglie la strada illegale. Scopri di più su questo fenomeno!

Rubavano capi di abbigliamento al Centro Campania di Marcianise e li rivendevano online. Due donne del casertano, zia e nipote rispettivamente di anni 50 e 40, sono state arrestate dai carabinieri nel tardo pomeriggio di ieri. Dopo essere state . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Rubavano vestiti al centro Campania di Marcianise e li rivendevano online: arrestati zia e nipote

