Rubano un estintore al casello Camionisti denunciati e multati

In un gesto tanto insensato quanto audace, due camionisti hanno pensato di rubare un estintore al casello autostradale, nella speranza di evitare una multa. Questo episodio mette in luce un problema più ampio: la sicurezza sulle strade e nei trasporti. La scelta di eludere le norme, anziché rispettarle, può avere conseguenze gravi non solo per i trasgressori, ma per tutti noi. La strada è un luogo di responsabilità !

Cercano di evitare la multa rubando un estintore dal casello autostradale: due camionisti denunciati per furto. Durante un servizio mirato al controllo dei veicoli industriali, gli agenti della Polstrada di Bologna hanno fermato al casello di Altedo dell’A13 un mezzo pesante che trasportava merci pericolose, con due autisti a bordo. Mentre i poliziotti procedevano a contestare alcune infrazioni, come la mancanza a bordo del mezzo degli estintori previsti dalla legge, uno dei due autisti si è palesato agli agenti con in mano estintore, asserendo di averlo improvvisamente trovato nella cabina. Anche se insospettiti da questo ’improvviso’ ritrovamento gli agenti sono stati costretti ad interrompere la verbalizzazione delle infrazioni, lasciando liberi gli autotrasportatori di riprendere la propria marcia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rubano un estintore al casello. Camionisti denunciati e multati

