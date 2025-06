Rovesciate tiri al volo e dribbling | le migliori giocate di Rabiot con il Marsiglia

Adrien Rabiot, protagonista indiscusso dell’ultima stagione con il Marsiglia, sta attirando l'attenzione del nuovo Milan di Allegri e Tare. Con rovesciate mozzafiato e dribbling audaci, il centrocampista francese ha conquistato il pubblico con 10 gol e 6 assist. Il suo talento non solo infiamma il campo, ma rappresenta anche un segnale chiaro: il calcio europeo è in continua evoluzione e Rabiot potrebbe essere il futuro rossonero. Non perderti le sue giocate da

Adrien Rabiot è uno degli obiettivi di mercato del nuovo Milan targato Allegri e Tare. Il centrocampista francese è reduce da un'ottima stagione con Roberto De Zerbi al Marsiglia, conclusa con 10 gol e 6 assist tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Guarda le sue migliori giocate del 2024-25. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rovesciate, tiri al volo e dribbling: le migliori giocate di Rabiot con il Marsiglia

