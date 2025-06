Rotary conviviale al Villaggio Mafalda

Domani sera, il Villaggio Mafalda diventa il palcoscenico di un'importante conviviale del Rotary Club Forlì. Un’occasione per riflettere su "Incontri che restano, un altrove di speranza", un tema attuale che invita a esplorare le relazioni significative e il potere della comunità. La visita alla cooperativa Paolo Babini alle 19 arricchirà l’esperienza, dimostrando come le piccole realtà possano fare la differenza. Non perdere questo momento di connessione e ispirazione

Domani alle 20 al Villaggio Mafalda, in via Dragoni 75, si svolgerà la conviviale del Rotary Club Forlì, riservata ai soci, su ’Incontri che restano, un altrove di speranza’. L’incontro sarà preceduto alle 19 dalla visita al Villaggio per conoscere da vicino le attività della cooperativa Paolo Babini. Durante la serata, che sarà introdotta dal presidente del Rotary Club Forlì, Giuseppe De Marinis, è in programma anche la consegna di borse di studio in memoria delle professoresse Daniela Bergossi e Francesca Girolimetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rotary, conviviale al Villaggio Mafalda

