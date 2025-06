Romano Summer Festival si accende l’estate nella Bassa Concerto di Rovazzi il 27 giugno Notte Bianca il 5 luglio

L'estate di Romano di Lombardia si prepara a brillare con il “Romano Summer Festival”! Dal 13 giugno al 19 luglio, la città diventa un palcoscenico vibrante di eventi. Non perdere il concerto di Rovazzi il 27 giugno e la magica notte bianca del 5 luglio. In un contesto in cui la musica dal vivo sta tornando protagonista, questo festival rappresenta un'opportunità unica per vivere l'estate in modo indimenticabile!

Romano di Lombardia è pronta a trasformarsi, per oltre un mese, in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal 13 giugno al 19 luglio torna il “Romano Summer Festival”, la rassegna estiva promossa dall’ amministrazione comunale che porterà musica dal vivo, teatro, cinema, sport e animazione nelle piazze e nei luoghi più suggestivi della città: tra questi piazza Fiume, piazza Roma, piazza Rocca, piazza Manetta, Largo Tadini, piazza Don Sandro, e Palazzo Rubini. “Con il Festival vogliamo offrire alla nostra comunità un’estate ricca di occasioni per stare insieme, valorizzando i luoghi più belli della città e promuovendo la cultura in tutte le sue forme – dichiara il sindaco Gianfranco Gafforelli -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Romano Summer Festival”, si accende l’estate nella Bassa. Concerto di Rovazzi il 27 giugno, Notte Bianca il 5 luglio

Leggi anche “Romano Summer Festival”, si accende l’estate nella Bassa. Concerto di Rovazzi il 27 giugno, Notte Bianca il 5 luglio - L'estate è alle porte e Romano di Lombardia si prepara a brillare con il "Romano Summer Festival"! Dal 13 giugno al 19 luglio, la città diventa un palcoscenico vibrante, pronto ad accogliere concerti, spettacoli teatrali e eventi per tutta la famiglia.

Se ne parla anche su altri siti

“Romano Summer Festival”, si accende l’estate nella Bassa. Concerto di Rovazzi il 27 giugno, Notte Bianca il 5 luglio; Roma Summer Fest 2025: 70 concerti all'Auditorium; Roma si accende: tutti gli eventi da non perdere tra il 3 e l’8 giugno 2025; Musica all’alba e sotto le stelle: oltre venti concerti in quattro location uniche, ecco la colonna sonora dell’estate di Riccione. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Romano Summer Festival: sei settimane di musica, spettacoli: super ospite Fabio Rovazzi il 27 giugno

Lo riporta primatreviglio.it: Ieri, lunedì 28 aprile 2025, il vicesindaco Andrea Nozza con Simone Foglieni coadiuvato da Barbara Rizzi a Palazzo Muratori ha presento il Romano Summer Festival, la rassegna di eventi che scalderà ...

Estate 2025, 28 festival musicali da non perdere in Italia, da Lucca Summer Fest a Medimex

tg24.sky.it scrive: Leggi su Sky TG24 l'articolo Estate 2025, 24 festival musicali da non perdere in Italia, da Lucca Summer Fest a Medimex ...

Summer, ecco Gazzelle. L’amore malinconico del cantautore romano. Cartellone al completo

Scrive lanazione.it: Il cantautore romano va ad arricchire ulteriormente un cartellone davvero ricco per l’edizione 2024 del Summer Festival. Si parte l’8 e il 9 giugno con Ed Sheeran sugli spalti delle Mura ...