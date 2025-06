Roma tenta rapina in ristorante all’Esquilino | titolare lo chiude dentro arrestato 36enne

Un tentativo di rapina al ristorante nell'Esquilino si trasforma in una curiosa vicenda: il titolare ha chiuso il ladro dentro! Questo episodio, che rimanda a un aumento delle rapine nei locali pubblici, sottolinea l'importanza della sicurezza e della reazione tempestiva. In un contesto di crescente insicurezza, la prontezza dei gestori è fondamentale. Scopri come il coraggio può cambiare le sorti di una serata!

Tentata rapina a Roma, nel quartiere Esquilino. Un uomo di 36 anni, cittadino somalo senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante con l’accusa di rapina. Secondo quanto ricostruito, nella serata del 26 maggio l’uomo è entrato in un ristorante con la scusa di dover ricaricare il cellulare. Una volta all’interno, ha aggredito il titolare dell’attività, un cittadino del Bangladesh di 56 anni, colpendolo con un pugno al volto e sottraendogli lo smartphone. La vittima, impaurita, è riuscita a guadagnare l’uscita e ad abbassare la serranda, bloccando così l’aggressore all’interno del locale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, tenta rapina in ristorante all’Esquilino: titolare lo chiude dentro, arrestato 36enne

Leggi anche Verso Torino-Roma, Dovbyk tenta il recupero: Saelemaekers ancora dal 1? - Verso Torino-Roma, Dybala tenta il recupero e Saelemaekers scende in campo dal primo minuto. È il momento della verità: l'ultima sfida della stagione, decisiva per il futuro giallorosso.

Cosa riportano altre fonti

Roma, blitz al mercato abusivo di via Principe Amedeo, i residenti: 'Ora ci aspettiamo un presidio fisso'; Treno deragliato sulla Roma - Viterbo, tecnici ancora al lavoro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tenta rapina in un ristorante all'Esquilino: il titolare lo chiude dentro e lo fa arrestare

rainews.it scrive: Il ladro è entrato con la scusa di ricaricare il cellulare, ha aggredito il titolare che però è riuscito a fuggire e ad abbassare la serranda lasciandolo chiuso dentro, fino all’arrivo dei carabinieri ...

Tenta una rapina al ristorante, il proprietario lo chiude nel locale e lo fa arrestare

Come scrive fanpage.it: Ha provato a rapinare un ristorante, ma quando il titolare si è accorto della presenza dell'intruso lo ha chiuso nel locale e ha chiamato i carabinieri ...

Roma, tenta un furto in un ristorante ma il titolare abbassa la serranda e lo chiude dentro

Secondo lanotiziaoggi.it: CRONACA – Arrestato un uomo di 36 anni, in Italia senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di rapina ai danni di un 56enne del Bangladesh, titolare di un’attività ...