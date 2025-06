Roma rinforzi in attacco per Gasperini | nuovi contatti per la permanenza di Gourna-Douath

L’era Gasperini alla Roma sta per decollare e l'attesa è palpabile. Con i nuovi rinforzi in attacco e il possibile rinnovo di Gourna-Douath, la squadra si prepara a una trasformazione audace. In un calcio sempre più orientato all’innovazione tattica, il 3-4-2-1 promette spettacolo e intensità. La Roma sta cercando di diventare protagonista non solo in Italia, ma anche in Europa. Sarà questa la stagione del riscatto?

L'era Gasperini alla Roma sta per cominciare. A Trigoria si lavora senza sosta per definire l'annuncio ufficiale, ma anche – e soprattutto – per dare forma alla rosa che accompagnerà il nuovo tecnico nella sua avventura giallorossa. Il disegno tattico è tracciato: 3-4-2-1 o 3-4-3, moduli scolpiti nella filosofia del tecnico di Grugliasco. Ora serve modellare l'organico, tassello dopo tassello. Bijol per la difesa. Si parte dalla difesa, dove il nome cerchiato in rosso è quello di Jaka Bijol. Il centrale sloveno è in uscita dall'Udinese e rappresenta un profilo perfetto per la retroguardia a tre che Gasperini intende costruire.

