Roma ricordi Juric? Il Torino lo valuta per il dopo Vanoli

Il Torino è già proiettato verso il futuro, con Juric come candidato per il dopo Vanoli. Mentre la Serie A si prepara a una nuova stagione, la ricerca di stabilità e ambizione diventa cruciale per i club. Il ritorno di Juric, che ha saputo dare un’identità forte alla squadra, potrebbe rappresentare l'inizio di una nuova era. Sarà interessante capire se i granata sapranno cogliere questa opportunità per risalire la china!

La stagione si è appena conclusa ed i club di Serie A stanno iniziando a muoversi, per dar vita ai loro progetti futuri. Tra questi c’è il Torino, reduce da un’annata conclusa a metà classifica tra alti e bassi. I granata sono riusciti a raggiungere con largo anticipo la salvezza ma, al tempo stesso, sono calati drasticamente con il passare delle settimane. Un momento di forma che avrebbe portato il presidente Urbano Cairo a riflettere sulla posizione di Paolo Vanoli, finito in bilico e vicino all’addio. I piemontesi avrebbero aperto un vero e proprio casting, in cui rientrerebbe anche una vecchia conoscenza della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, ricordi Juric? Il Torino lo valuta per il dopo Vanoli

Cosa riportano altre fonti

Ranieri ricorda l’arrivo dopo Juric: “Hummels mi disse una cosa ma non gli diedi peso”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Torino, per il dopo Vanoli spunta l’idea del ritorno di Juric

Lo riporta msn.com: JURIC TORINO – Sembra ormai ad un passo la separazione tra Paolo Vanoli e il Torino dopo una sola stagione, conclusa all’undicesimo posto in classifica. Il patron Cairo e la dirigenza hanno già prepar ...

Roma-Torino 1-0, Dybala salva Juric e risolleva i giallorossi

msn.com scrive: (Adnkronos) - Basta un gol di Paulo Dybala alla Roma di Ivan Juric per battere il Torino e risollevarsi dopo la batosta contro la Fiorentina. I giallorossi si impongono 1-0 all'Olimpico grazie ad ...

Crisi Roma diretta, Juric con il Torino a rischio esonero: aggiornamenti e giornata LIVE

Riporta corrieredellosport.it: "Torino, voglio personalità" «Toro, voglio personalità». E’ la richiesta di Paolo Vanoli per la trasferta in casa della Roma. I giallorossi dell’ex Ivan Juric sono in piena crisi e proprio ...