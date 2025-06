Roma Raimondi annuncia | Non seguirò Gasperini nella Capitale

La Roma si prepara a un cambiamento epocale, segnando l’inizio di una nuova era dopo l’addio a Ranieri. La decisione di Raimondi di non seguire Gasperini potrebbe riaccendere le speranze di un riscatto giallorosso. Con l'obiettivo di tornare in Champions League, la dirigenza è pronta a svelare il nuovo mister. La settimana che ci attende sarà cruciale: chi avrà il compito di guidare la Roma verso la rinascita? Il futuro è incerto, ma le

La settimana che è cominciata sarà cruciale per la Roma. Dopo essersi lasciati alle spalle l'ultima stagione, infatti, i giallorossi stanno per dare il via ad un nuovo progetto, con la speranza di strappare la qualificazione in Champions League. La dirigenza avrebbe scelto il nuovo allenatore a cui affidarsi, per dare il cambio a Claudio Ranieri. Stiamo parlando, ovviamente, di Gian Piero Gasperini, che ha detto addio all'Atalanta nella giornata di ieri dopo 9 anni di successi inaspettati e traguardi storici. Il coach di Grugliasco avrà l'arduo compito di gestire la pressione di una piazza si calda ma, al tempo stesso, esigente.