Roma Primavera Graziani | De Rossi ha realizzato il mio sogno Sconfitta con la Fiorentina? Ho sofferto molto

Leonardo Graziani, talento della Roma Primavera, ha vissuto un'esperienza indimenticabile, segnando 15 gol e fornendo 7 assist. Nonostante la cocente sconfitta in semifinale contro la Fiorentina, il giovane trequartista ha ritrovato il sorriso grazie all'opportunità di giocare sotto la guida di De Rossi, un sogno che diventa realtà . In un calcio sempre più competitivo, i giovani come lui rappresentano la speranza di rinascita per il club giallorosso. Riuscirà a emergere

Quindici gol e sette assist sono stati lo score stagionale di Leonardo Graziani, che è stato uno dei trascinatori della Roma Primavera in questo campionato, conclusosi in semifinale dopo la sconfitta con la Fiorentina. Intervistato ai microfoni di gianlucadimarzio.com, il trequartista giallorosso si è raccontato, a partire dall’emozione dell’esordio, con la squadra allenata al tempo da De Rossi, nell’amichevole dello scorso agosto contro l’Olympiacos. Queste le sue parole: “In quel momento come per magia ho vissuto il film dei miei 12 anni nel settore giovanile giallorosso, è stato bellissimo. Ho detto al mister: ‘Grazie, mi sta facendo vivere un sogno’ “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche Roma Primavera, Almaviva e Litti arrivano nella sede della Procura Federale per il caso Zaniolo - Roma Primavera, Almaviva e Litti, arrivano alla procura federale per il caso Zaniolo, che coinvolge i giovani calciatori in seguito alla semifinale contro la Fiorentina.

