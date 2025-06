Roma l’agente di Allegri | Mesi fa tentativo di contatto poco credibile

L’aria di cambiamento aleggia in Serie A, e la Roma è pronta a cavalcare l’onda! Con Gasperini in procinto di prendere le redini della squadra, il campionato si infiamma. Riuscirà a restituire ai giallorossi la gloria in Champions League? Un’impresa non da poco, ma il suo approccio innovativo potrebbe essere la chiave per scrivere un nuovo capitolo nella storia romanista. Il valzer degli allenatori è appena iniziato!

Si è ufficialmente aperto il valzer degli allenatori in Serie A, che vedrà coinvolta anche la Roma, con l’attesa per l’annuncio ufficiale di Gasperini. Il tecnico di Grugliasco ha infatti già salutato l’Atalanta ed ora si appresta a vivere una nuova avventura nella Capitale, dove cercherà di riportare la formazione giallorossa in Champions League, competizione diventata abituale con la Dea. Gasperini dovrà dunque continuare il grande lavoro cominciato da Claudio Ranieri, che ha rimesso in piedi una squadra quasi allo sbando e che adesso ha ceduto il testimone al tecnico classe ’58. L’ormai ex condottiero dell’Atalanta dovrà convincere anche quella parte di tifosi della Roma che nelle scorse settimane non erano sembrati entusiasti del suo profilo, preferendo magari Massimiliano Allegri, il cui passato accostamento alla panchina capitolina è stato però ridimensionato dall’ agente Giovanni Brachini, in un’intervista a Rai Radio 1. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’agente di Allegri: “Mesi fa tentativo di contatto poco credibile”

