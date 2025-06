Roma fatta per la cessione di Dahl al Benfica | accordo raggiunto le cifre

È ufficiale: la Roma ha raggiunto un accordo per cedere Samuel Dahl al Benfica! Una mossa che svela come i giallorossi stiano puntando su una strategia di rinnovamento. In un calcio sempre più globalizzato, dove le giovani promesse trovano spazio nei top club europei, la scelta di Dahl rappresenta una rivincita personale e una nuova opportunità. Resta da vedere come si inserirà nel progetto del Benfica e se saprà brillare come in Italia.

La rivincita di Samuel Dahl, che blinda il suo futuro al Benfica: c`è l`accordo con la Roma per l`acquisto a titolo definitivo dell`esterno svedese.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Roma-Milan, i convocati: scelta fatta per Dovbyk, Ranieri corre ai ripari - Mancano poco più di 24 ore al match di Roma-Milan, penultima sfida della stagione e ultima all’Olimpico.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sunderland in Premier, festeggia anche la Roma: Le Fée ceduto per 24 milioni; Calciomercato Roma, dal Portogallo: Dahl continua a spingere per restare al Benfica; La Roma in prestito - Le Fée diventa un giocatore del Sunderland, ottima gara di Zalewski, Dahl...; Calciomercato Roma News/ Si tratta con il Benfica per Dahl, Calabria opzione a zero (23 maggio 2025). 🔗Approfondimenti da altre fonti

Roma, fatta per la cessione di Dahl al Benfica: accordo raggiunto, le cifre

Lo riporta msn.com: La rivincita di Samuel Dahl, che blinda il suo futuro al Benfica: c`è l`accordo con la Roma per l`acquisto a titolo definitivo dell`esterno ...

Calciomercato Roma, è fatta per il secondo acquisto. Ora visite mediche e ufficialità

Riporta money.it: La Roma batte un secondo colpo di mercato: mentre i tifosi appaiono divisi rispetto alla possibilità di pagare i 35 milioni (bonus compresi) di euro richiesti dalla Juventus per la cessione ... Samuel ...

Roma, Dahl parla del suo futuro al Benfica: "Sono in prestito, mi godo ogni momento qui"

Segnala tuttomercatoweb.com: Di seguito la nota sulla cessione di Dahl diramata dalla Roma: "L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Benfica per la cessione a titolo temporaneo di Samuel Dahl. L'operazione si ...