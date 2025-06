Roma è subito regalo per Gasperini | arriva la decisione improvvisa

La Roma è pronta a sorprendere Gasperini con movimenti strategici sul mercato! Mentre si avvicina il sogno di tornare in Champions League, il club ha in mente un piano chiaro per costruire una squadra competitiva. Questo trend di investimenti oculati riflette un cambiamento nel calcio, dove la qualità supera la quantità. Restate sintonizzati: il futuro giallorosso è in movimento e promette emozioni!

Il mercato della Roma vedrà importanti trattative in atto anche se non ci sarà nessun grandissimo affare. Il club ha le idee chiare. La Roma di Giampiero Gasperini è attivissima sul mercato e vuole dare al tecnico giallorosso una squadra competitiva e che potrà davvero puntare al rientro in Champions League. D'altronde il tecnico ha lasciato l'Atalanta per un progetto interessante ma è ben consapevole che la società dovrà comunque rispettare i paletti legati al Fair Play Finanziario. Gasperini sta già studiando la rosa e valutando quali giocatori possono essere utili o meno al suo gioco.

