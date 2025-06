Roma Dybala studia da Papu Gomez | ecco come può essere l’arma in più di Gasperini

Paulo Dybala si prepara a reinventarsi nella Roma di Gasperini, ispirandosi al gioco estroso di Papu Gomez. Questo cambiamento potrebbe rivelarsi l'arma in più per i giallorossi, che puntano a un attacco più dinamico e creativo. Con un tecnico che ha fatto dell’innovazione il suo marchio di fabbrica, la Joya potrebbe finalmente esplodere in un ruolo centrale, lasciando tutti col fiato sospeso. Come risponderà il campione argentino a questa sfida?

Come giocherà Paulo Dybala nella nuova Roma di Gasperini? La Joya può ricoprire il ruolo che aveva il Papu Gomez nell’Atalanta del Gasp Paulo Dybala resterà uno snodo centrale della Roma anche nella prossima stagione, ma il suo ruolo è destinato a cambiare con l’arrivo di Gian Piero Gasperini in panchina. Come riportato da la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, Dybala studia da Papu Gomez: ecco come può essere l’arma in più di Gasperini

Leggi anche Dybala leader silenzioso: a Bergamo da mental coach per spingere la Roma verso la Champions - Paulo Dybala, leader silenzioso e mental coach della Roma, ha scelto di non abbandonare i compagni in un momento cruciale della stagione.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dybala come il Papu. Gasperini studia la sua Roma, l’idea per la Joya; Gasperini studia la sua Roma: l’idea per la Joya; Dybala e il nuovo corso Gasperini: un futuro alla Papu Gomez nella Roma che verrà; La coesistenza Dybala-Gasperini: futuro alla Papu Gomez. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dybala come il Papu. Gasperini studia la sua Roma, l’idea per la Joya

Secondo msn.com: Paulo sta recuperando dall'infortunio al tendine. All'inizio potrebbe essere utilizzato a intermittenza e in corsa come l'ultimo Gomez all'Atalanta ...

Senza Dybala è un’altra Roma: Ranieri studia un nuovo modulo

Segnala corrieredellosport.it: Con Dybala è un’altra Roma. La frase, copyright di Mourinho, è stata mutuata da Ranieri, che dal primo giorno ha riconosciuto e approvato la differenza di un campione di inestimabile valore ...

Roma senza Dybala: si studia il rilancio di Pellegrini per il finale di stagione

Come scrive msn.com: Esce Dybala, entra Pellegrini ... E’ una staffetta ideale che determinerà i risultati futuri della Roma, arrivata alla velocità di 2,53 punti di media nelle ultime 13 tappe alle pendici ...